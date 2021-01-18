В Севастополе морское дно перед крещенскими купаниями обследовали водолазы

В канун православного праздника – Крещения Господня – сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю сделали акваторию безопасной для купания верующих.

В специально организованных местах для омовений водолазы чрезвычайного ведомства метр за метром обследовали морское дно и очистили его от потенциально опасных предметов. «Уловом» стали доски и ветки, пластиковые бутылки, острые стёкла и фрагменты металла, а также прочие находки, которые могли причинить дискомфорт людям и даже привести к травмам. В работах участвовали пять человек личного состава и одна единица техники, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Окунутся в прохладные воды 19 января в соответствии с религиозной традицией смогут все желающие. Для это в Севастополе в 2021 году обозначены семь специально оборудованных мест, где за безопасностью граждан будут следить представители экстренных служб и ведомств — здесь. В частности, запланировано дежурство сотрудников МЧС на побережье Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и на Городском пляже Балаклавы. Именно эти территории ежегодно привлекают наибольшее число приверженцев крещенских омовений.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю в очередной раз обращается к жителям и гостям города:

Важное условие безопасности во время крещенских купаний – выбор места. Спасатели настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах и соблюдать все меры предосторожности.

Купание в крещенские холода легко даётся закалённым людям, а вот «новичкам» нужно основательно обдумать своё решение, взвесить все «за» и «против». Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолёгочными болезнями, со слабым сердцем и проблемами с давлением. Омовения строго противопоказаны тем, кто недавно перенёс вирусные заболевания или ещё не завершил лечение!

Для сохранения тепла необходимо предварительно смазать тело жирным кремом. В воду погружаться постепенно. После купания сначала следует растереться полотенцем, потом переодеться в сухую тёплую одежду, употребить тёплое питьё и дать организму умеренную двигательную нагрузку.

При возникновении чрезвычайной ситуации — не паникуйте. Единый номер службы спасения – 101!