В Севастополе может появиться органическое вино

Роскачество совместно с Минпромторгом и Министерством сельского хозяйства реализуют проект «Винный гид России». В 2021 году 40 экспертов оценивают 660 образцов вина из разных регионов России. Севастополь представил более 200 видов продукции. По словам вице-губернатора Марии Литовко, виноделие остаётся основной и приоритетной отраслью перерабатывающей промышленности региона.

Сейчас многие предприятия обновляют основные фонды и производят новые виды винодельческой продукции. Государственная помощь оказывается в разных направлениях: для закладки виноградников, для раскорчëвки, для обновления виноматериалов. Важно, что эти средства мы продолжаем предоставлять, и мы уже видим результат. Мы знаем ещë по итогам прошлого года, что урожай был увеличен почти на 50% как раз благодаря такой поддержке, — цитирует Марию Литовко пресс-служба Правительства Севастополя.

Кроме того, Севастополь — лидер по заявкам на сертификацию органической продукции.

Органика – это тренд 2021 года. Буквально на днях начала работу отдельная комиссия, которая оценивает одного из севастопольских производителей на получение сертификата органической продукции. Результаты появятся через полтора месяца, тогда мы и узнаем, станет ли Севастополь первым регионом страны, в котором уже осенью появится органическое вино», — подчеркнула директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В рамках проекта эксперты обсудили динамику уровня качества вин региона, потенциал и проблематику отрасли, поддержку региональной власти, развитие эногастрономического туризма, а также общие тенденции в развитии виноделия в Севастополе.

Качество продукции растёт, и потребителю интересен рынок именно крымских вин, в частности и севастопольских. Это даëт потребителю возможность узнать, что вина стали гораздо интереснее, гораздо лучше», — отметил руководитель экспертной группы дегустационной комиссии Роскачества Артур Саркисян.

Один из крупных представителей отрасли в Севастополе — агрофирма «Золотая Балка» — 3 августа запустила новую линию по переработке винограда и производству вина с применением новых технологий.

Мы чувствуем большую поддержку, и эксперты на примере нашего предприятия – они не первый год посещают наше предприятие – видят, как идёт развитие, — отмечает главный директор агрофирмы Елена Костенко.

Напомним, Роскачество совместно с Минпромторгом и Министерством сельского хозяйства уже четвертый год подряд реализуют проект «Винный гид России». В прошлом году севастопольская продукция попала в тройку самых качественных вин страны. Ожидается, что и в этом году регион сохранит за собой высокую позицию в рейтинге игристых вин. Сборник «Винный гид России — 2021» будет выпущен в ноябре.