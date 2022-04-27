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В Севастополе мужчина (мужчина ли?) угрожал своей «бывшей» расправой
Иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе мужчина (мужчина ли?) угрожал своей «бывшей» расправой

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:49 27.04.2022

Заодно повредил чужую машину.

В Севастополе полиция привлекает к уголовной ответственности мужчину, подозреваемого в угрозах расправой и умышленном повреждении имущества. Как уточнили в УМВД по г. Севастополю, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Установлено, что между 38-летним местным жителем и его бывшей сожительницей возник конфликт из-за того, что дама не желала продолжать с ним отношения. Прибыв на её место работы, мужчина устроил скандал во время которого высказал угрозы расправиться с ней. Не добившись согласия, он направился к месту жительства женщины и с целью мести повредил автомобиль её отца, припаркованный во дворе многоквартирного дома, а затем скрылся. Своими противоправными действиями он причинил ущерб автовладельцу почти на 50 тысяч рублей, — рассказали подробности дела в полиции.

Подозреваемый был задержан участковыми уполномоченными и доставлен в районный отдел МВД. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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