В Севастополе мужчина угрожал убийством своей бывшей жене. Дебошира задержали

Сотрудники полиции установили, что 37-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ночное время пришел к дому 32-летней бывшей жены и начал выяснять отношения. Когда женщина отказалась выполнять его требования по воспитанию общей дочери, подозреваемый применил физическую силу — схватил ее за шею и начал душить, одновременно высказывая угрозы убийством. Испугавшись за свою жизнь, женщина стала звать на помощь, после чего мужчина покинул место происшествия. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.