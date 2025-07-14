В Севастополе мужчина угрожал убийством своей бывшей жене. Дебошира задержали

В Севастополе конфликт между бывшими возлюбленными возник на почве споров о совместном воспитании несовершеннолетней дочери.
Сотрудники полиции установили, что 37-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ночное время пришел к дому 32-летней бывшей жены и начал выяснять отношения. Когда женщина отказалась выполнять его требования по воспитанию общей дочери, подозреваемый применил физическую силу — схватил ее за шею и начал душить, одновременно высказывая угрозы убийством. Испугавшись за свою жизнь, женщина стала звать на помощь, после чего мужчина покинул место происшествия. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержал подозреваемого. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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