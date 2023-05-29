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В Севастополе на 10-й батарее проведут "Ночь географии"

В Севастополе на 10-й батарее проведут «Ночь географии»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:26 29.05.2023

Ежегодную акцию Российского географического общества (РГО) «День географии» проведут в казематах 10-й батареи.

Организаторы назвали мероприятие «Городские легенды с ИНБЮМ». Это международная просветительская акция, направленная на популяризацию географии, природного и этнографического наследия, а также внутреннего туризма. Как сообщается, участников ждет творческая встреча с элементами квеста в атмосфере мистического Севастополя, — отмечает «Севастопольская газета»

Организаторы обещают насыщенную программу, которая включит увлекательные истории из цикла «Городские легенды Севастополя», музыкальные номера от творческого коллектива Института биологии Южных морей имени А.О.Ковалевского РАН и многое другое.

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Из-за ограниченности мест открыта предварительная запись желающих принять участие, регистрация проводится до 2 июня по телефону +79785706480.

«Ночь географии» пройдет 2 июня в 19.00, место проведения – улица Катерная,47.

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