В Севастополе на COVID-19 протестируют сотрудников «скорой помощи». В срочном порядке

Поручение в обязательном порядке протестировать сотрудников «скорой помощи» на COVID-19 дал виро губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Три недели я всем говорю, что мы врачей тестируем. Потом я приезжаю на скорую и оказывается, что скорая помощь не тестируется, хотя они на переднем крае этой работы. Сейчас их в первую очередь поставьте, чтобы наша лаборатория выполнила тестирование. Там всего 700 человек, на выезде порядка 500. Чтоб за несколько дней всех проверили. Это очень важное задание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.