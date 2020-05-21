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В Севастополе на COVID-19 протестируют сотрудников «скорой помощи». В срочном порядке

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:13 21.05.2020

Поручение в обязательном порядке протестировать сотрудников «скорой помощи» на COVID-19 дал виро губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Три недели я всем говорю, что мы врачей тестируем. Потом я приезжаю на скорую и оказывается, что скорая помощь не тестируется, хотя они на переднем крае этой работы. Сейчас их в первую очередь поставьте, чтобы наша лаборатория выполнила тестирование. Там всего 700 человек, на выезде порядка 500. Чтоб за несколько дней всех проверили. Это очень важное задание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

 

В Севастополе на COVID-19 протестируют сотрудников "скорой помощи". В срочном порядке

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