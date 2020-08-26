script:
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе на коронавирусную инфекцию тестируют работников сферы образования

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе на коронавирусную инфекцию тестируют работников сферы образования
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе на коронавирусную инфекцию тестируют работников сферы образования

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:20 26.08.2020

По поручению врио Губернатора Михаила Развожаева перед началом учебного года вСевастополе проводится тестирование на коронавирусную инфекцию сотрудников дошкольных, школьных, а также средних специальных образовательных учреждений города.  26 августа сотрудники городской больницы № 4 обследовали работников образовательных учреждений Северной стороны.

Сегодня мы протестировали всех работников образования Северной стороны, сотрудники четвёртой городской больницы за один рабочий день взяли 879 проб, из них 497 – это сотрудники школ, а 282 – сотрудники детских садов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача медицинского учреждения Валентину Гавриляк. 

До начала учебного года пробы возьмут у сотрудников всех образовательных учреждений города. Обследование учительского состава на новую коронавирусную инфекцию проводится методом ПЦР-диагностики.

В Севастополе на коронавирусную инфекцию тестируют работников сферы образования

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.