В Севастополе на коронавирусную инфекцию тестируют работников сферы образования

По поручению врио Губернатора Михаила Развожаева перед началом учебного года вСевастополе проводится тестирование на коронавирусную инфекцию сотрудников дошкольных, школьных, а также средних специальных образовательных учреждений города. 26 августа сотрудники городской больницы № 4 обследовали работников образовательных учреждений Северной стороны.

Сегодня мы протестировали всех работников образования Северной стороны, сотрудники четвёртой городской больницы за один рабочий день взяли 879 проб, из них 497 – это сотрудники школ, а 282 – сотрудники детских садов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача медицинского учреждения Валентину Гавриляк.

До начала учебного года пробы возьмут у сотрудников всех образовательных учреждений города. Обследование учительского состава на новую коронавирусную инфекцию проводится методом ПЦР-диагностики.