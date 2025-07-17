В Севастополе на нерегулируемой «зебре» под колёса авто попала 6-летняя девочка

По предварительной информации Госавтоинспекции, 17 июля в 9 часов 08 минут напротив дома 61 на улице Николая Музыки 41-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, произвел наезд на 6-летнюю девочку-пешехода.
Ребёнок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля в сопровождении взрослых. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия, — сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю.
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С тегами: ДТП в Севастополе