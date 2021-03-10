В Севастополе на поддержку виноградарства выделяют миллионы

Начиная с 2015 года на поддержку виноградарства в Севастополе было выделено более одного миллиарда рублей.
Благодаря господдержке севастопольским производителям удалось произвести качественный рывок в виноделии: приобрести импортное оборудование, новые саженцы, ежегодно закладывать новые виноградники. В 2021 году на развитие отрасли виноградарства заложено порядка 280 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова.
В Севастополе работает восемь ведущих винодельческих предприятий: «Инкерманский завод марочных вин», «Золотая Балка», «Севастопольский винодельческий завод», «Любимый город ЛТД», «Вейн унд Вассер», СПК «Терруар», Яйла» и «Бельбек».
Виноделы отмечают, что господдержка оказывает эффективное влияние для развития виноградарства.
Процесс выращивания винограда очень трудоемкий и затратный. Сначала посадить саженцы, через пять лет собрать первый урожай, еще год требуется на создание вина. Весь этот путь требует много времени и сил, и поддержка государства здесь играет не последнюю роль, – отметил винодел Сергей Бескоровайный.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..