Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе на поддержку виноградарства выделяют миллионы

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе на поддержку виноградарства выделяют миллионы
фото: пресс-служба Правительства Севастсополя

В Севастополе на поддержку виноградарства выделяют миллионы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:26 10.03.2021

Начиная с 2015 года на поддержку виноградарства в Севастополе было выделено более одного миллиарда рублей.

Благодаря господдержке севастопольским производителям удалось произвести качественный рывок в виноделии: приобрести импортное оборудование, новые саженцы, ежегодно закладывать новые виноградники. В 2021 году на развитие отрасли виноградарства заложено порядка 280 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова. 

В Севастополе работает восемь ведущих винодельческих предприятий: «Инкерманский завод марочных вин», «Золотая Балка», «Севастопольский винодельческий завод», «Любимый город ЛТД», «Вейн унд Вассер», СПК «Терруар», Яйла» и «Бельбек».

Виноделы отмечают, что господдержка оказывает эффективное влияние для развития виноградарства.

Процесс выращивания винограда очень трудоемкий и затратный. Сначала посадить саженцы, через пять лет собрать первый урожай, еще год требуется на создание вина. Весь этот путь требует много времени и сил, и поддержка государства здесь играет не последнюю роль, – отметил винодел Сергей Бескоровайный.

В Севастополе на поддержку виноградарства выделяют миллионы

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.