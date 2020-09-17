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В Севастополе на прошлой неделе в 22 ДТП погибли 2 человека, еще 25 получили травмы
Фото: ВК, Автопартнер Крым

В Севастополе на прошлой неделе в 22 ДТП погибли 2 человека, еще 25 получили травмы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:52 17.09.2020

За прошедшую неделю в Севастополе произошло 22 ДТП, в которых 25 человек получили ранения, в том числе 1 ребенок. Два человека погибли: водитель, 1992 года рождения, в результате опрокидывания автомобиля и пешеход, 1962 года рождения, на которого был совершен наезд на пешеходном переходе.

Сотрудники ГИБДД на прошлой неделе выявили 300 административных правонарушений, в том числе 47 водителей (!) управляли транспортным средством в состоянии опьянения, из них 5 – повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность, 15 нарушили правила проезда пешеходных переходов.

На этой неделе в городе проводятся рейды «Бахус», «Перевозчик», «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель».

Отметим, что накануне на трассе «Севастополь – Ялта» был проведен необычный рейд по выявлению водителей, нарушающих правила обгона. Впервые для проведения данного мероприятия был использован беспилотный летательный аппарат. С помощью квадрокоптера сотрудники ГИБДД смогли проследить за нарушителями на гораздо больших расстояниях, чем это могут сделать камеры фотофиксации. В Госавтоинспекции Севастополя заверили: такие «воздушные рейды» станут регулярными.

В Севастополе на прошлой неделе в 22 ДТП погибли 2 человека, еще 25 получили травмы

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