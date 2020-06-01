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В Севастополе - на пунктах въезда в город - взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих

В Севастополе — на пунктах въезда в город — взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 01.06.2020

Тестирование на COVID-19 проводят на трех из семи пунктах пропуска, расположенных на въездах в Севастополь, — в Верхнесадовом, на мысе Сарыч и на перекрестке Угловое – Андреевка.

Обращаю внимание на то, что все граждане, которые пребывают из других регионов РФ в Севастополь, должны проехать именно через эти три пропускных пункта. На других точках их все равно развернут на основные трассы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

Тестирование медики проводят в специальном боксе – берут мазок из носа и горла.

В течение двух дней до человека доводятся результаты анализа. За это время гражданин берет на себя обязательство пройти самоизоляцию по месту пребывания, — отмечает и. о. директора Департамента общественной безопасности.

Данное правило не касается крымчан, которые при въезде в город продолжают пользоваться пропусками.

Тестирование проводится для граждан, которые имеют недвижимость в Севастополе, а также севастопольцев, которые возвращаются домой. Как минимум до 15 июня, когда будет принято решение о туристическом сезоне, отдыхающих мы не ждем, — подчеркнул Алексей Краснокутский.

В Севастополе - на пунктах въезда в город - взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих В Севастополе - на пунктах въезда в город - взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих В Севастополе - на пунктах въезда в город - взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих В Севастополе - на пунктах въезда в город - взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих В Севастополе - на пунктах въезда в город - взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих

Пока отобранный биоматериал будет исследовать ПЦР-лаборатория кожно-венерологического диспансера. В ближайшее время на блокпостах будут установлены новые пневмокаркасные модули, и результаты можно будет получать на месте.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе - на пунктах въезда в город - взяли первые тесты на COVID-19 у въезжающих

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