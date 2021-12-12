В Севастополе, на территории Института биологии южных морей высадили более ста растений

В Севастополе проходит совместная акция Севприроднадзора и Института биологии южных морей по озеленению территории исследовательского центра. В этом году ИнБЮМ отметил 150-летие, это старейшее гидробиологическое учреждение в стране. Такое масштабное озеленение проводится на территории института впервые. В работах приняли участие более 70 сотрудников центра.

Мы помогаем Институту биологии южных морей провести озеленение их территории. Высаживаем растения, выращенные сотрудниками севастопольского лесхоза. В этом году мы разработали 34 проекта озеленения территории города Севастополя. Это средства «Зеленого фонда», которые в ближайшее время будут реализованы, 2022 год будет ознаменован массовыми акциями по озеленению города, – рассказала руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

В этом году в городе создан компенсационный фонд, который позволяет выделять средства на озеленение. На территории института за счет средств фонда сегодня высадили 165 туй, 10 кипарисов и десятилетний кедр.

Очень приятно, что в наш юбилейный год Севприроднадзор распорядился частью компенсационного фонда, чтобы провести благоустройство нашей территории, – поделилась заведующая лабораторией фиторесурсов ИнБюм Наталья Мильчакова.

Напомним, в Севастополе работает портал «Зеленый фонд», на котором представлена информация о зеленых насаждениях города. Любой желающий может увидеть, в каких точках выданы порубочные билеты, какая предусмотрена компенсационная высадка и на какую сумму.

Фото: sev.gov.ru.

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