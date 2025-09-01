В Севастополе — на улице Героев Севастополя — завершились работы по укреплению обвалоопасного участка

На участке автомобильной дороги демонтировано ограждение, нанесена разметка, установлены знаки и 1 сентября запущено полноценное автомобильное движение.

Напомним, работы по укреплению склона начались после того, как в прошлом году здесь «сполз» грунт из-за обильных осадков.

Чтобы обезопасить обвалоопасный участок, подрядчик выполнил работы по оборке склона от кустов и мелколесья. После чего установил 267 анкерных свай. Они необходимы для удержания склона и защиты от обрушений на скально-обвальном участке. Для устойчивости анкерных свай – подрядчик залил их специальной цементной смесью. На склоне установлена специальная геосетка. Выполнен ремонт подпорной стенки и обустроен водоотвод.

Хочу отметить, что работы завершились раньше срока. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, мы открыли полноценное движение на улице Героев Севастополя к началу учебного года, чтобы минимизировать заторовые ситуации. Так как с началом учебного года трафик на дорогах увеличивается — родители везут своих детей в школы, детские сады, — цитирует пресс-служба директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислава Таматаева.

Укрепление склона на улице Героев Севастополя стало одним из приоритетных в рамках обеспечения безопасности на дорогах города. Оползень, произошедший в 2024 году из-за намокания грунта, привел к смещению земляной массы и создал угрозу для движения транспорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя