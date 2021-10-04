В Севастополе на Всероссийской переписи населения будут работать 972 переписчика

С 15 октября стартует Всероссийская перепись населения, которая будет проводиться в цифровом формате без использования бумажных анкет. Самостоятельно принять участие жители России смогут на портале госуслуг и в отделениях МФЦ, а переписчики будут использовать цифровые планшеты.

Пройти перепись через портал госуслуг можно с 15 октября по 8 ноября. Для этого необходимо авторизоваться на портале, выбрать услугу «Пройти перепись населения» и заполнить ответы на вопросы. Переписать можно не только себя, но и свою семью. После этого на почту и на мобильный телефон придет уникальный QR-код, который необходимо предъявить переписчику, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Одновременно сохраняются и традиционные форматы участия: на стационарном участке или с помощью переписчика, который должен иметь при себе обязательную атрибутику:

синий шарф и голубой жилет с символикой переписи,

портфель с надписью «Росстат»,

планшет,

фонарик,

удостоверение переписчика,

паспорт.

При этом переписчик не имеет права требовать у жителей документы и обязан предоставить свое удостоверение и паспорт.

Всего в Севастополе будет работать 972 переписчика, более 80 волонтеров, которые готовы помогать принимать участие в переписи и разъяснять проблемные вопросы, а также 134 переписных участка.

Все сведения, полученные в ходе переписи, попадают в Росстат в обезличенном виде и не передаются третьим лицам. Первые оперативные итоги переписи будут подведены уже в декабре 2021 года, а окончательные будут объявлены поэтапно в течение 2022 года.

По всем вопросам, которые возникают о ходе переписи, можно обратиться на горячую линию, которая работает ежедневно с 9.00 до 21.00: 8-800-707-20-20.

Всероссийская перепись населения — единственный способ получить достоверную информацию о населении государства. Напомним, что это уже 12-я перепись в истории России. Первая перепись состоялась в 1897 году в Российской империи.

иллюстрации: пресс-служба Правительства Севастополя