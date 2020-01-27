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В Севастополе начали перерабатывать новогодние ёлки

В Севастополе начали перерабатывать новогодние ёлки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:55 27.01.2020

Напомним, в Севастополе по поручению врио Губернатора СМихаила Развожаева Департаментом городского хозяйства были сформированы бригады по сбору и утилизации новогодних елок. Собранные деревья будут использованы в качестве натурального удобрения.

К реализации проекта мы приступили после новогодних праздников. Ежедневно по городу курсировали мобильные бригады, которые собирали елки оставленные у контейнерных площадок. На сегодняшний день на переработку мы уже приняли порядка 25 грузовых машин с елками. Все собранные ели мы отправляем на полигон для дальнейшей переработки дробильными машинами. Специалисты проверяют, подойдет ли данное дерево для повторного использования в качестве природного удобрения и подсыпки. Переработанный материал будет использован для подсыпки и удобрения растений в парках, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам специалистов, данный способ переработки использованных хвойных деревьев в Севастополе применяется впервые. Раньше производилась утилизация и захоронение елок, а сейчас опилки будут использованы в качестве природного удобрения.В Севастополе начали перерабатывать новогодние ёлки В Севастополе начали перерабатывать новогодние ёлки

В Севастополе начали перерабатывать новогодние ёлки

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе начали перерабатывать новогодние ёлки

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