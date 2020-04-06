В Севастополе начали выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции

В Севастополе начали выписывать первые протоколы об административном правонарушении за нарушение режима самоизоляции. Один из первых протоколов был выписан сотрудниками Департамента общественной безопасности гражданину из Ставропольского Края, который употреблял слабоалкогольный напиток в районе Артбухты. Молодой человек знал об ограничениях, введенных в городе, но проигнорировал их.

Штрафные санкции предусмотрены статье 20.6.1 КоАП РФ – Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Сотрудники Департамента общественной безопасности при участии полицейских выписывают протокол, который затем передается в суд для определения суммы штрафа. За нарушение режима самоизоляции предусматривается штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей для физических лиц. Сегодня мы стараемся ограничиваться предупреждениями. Перед нами не стоит задача штрафовать всех, главное, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

По словам чиновника, в патрулях по контролю за соблюдением режима самоизоляции привлечены также сотрудники военной полиции.

Нам хватает сил и средств, чтобы обеспечить патрулирование всех районов города, – подчеркнул и. о. директора Департамента общественной безопасности.

Алексей Краснокутский отметил, что до конца этого дня всем работникам, задействованным в обеспечении жизнедеятельности города, будут выданы пропуска, которые должны предъявляться патрулям.

Уже выдано около 60 тысяч пропусков, – добавил и. о. директора Департамента общественной безопасности.

Во время режима самоизоляции гражданам можно выходить из дома только в магазин, аптеку, на прогулку с животных вблизи дома.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя