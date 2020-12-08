В Севастополе начался ремонт улицы Адмирала Фадеева

«Севастопольский Автодор» приступил к дорожным работам улице Адмирала Фадеева. Как уточнили в пресс-службе городского правительства, речь идет об участке от поворота на ул. Рыбацкий причал до площади Комбата Неустроева и части ул. Степаняна. Это последний объект ремонта дорожной сети в Севастополе, которые приводятся в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодняшний день в работе находятся еще 10 автомобильных дорог, ремонт которых проводится в рамках реализации нацпроекта. Улица Адмирала Фадеева – одна из основных автодорог Гагаринского района, соединяющая густонаселенные микрорайоны Омеги со Стрелецкой бухтой.

Протяженность объекта составляет 1500 м. Специалисты «Севавтодора» выполняют фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия и уже приступили к замене бордюров. До конца года планируется укладка 19000 м2 асфальтобетонного покрытия, замена дождеприемных решеток ливневой канализации. Ремонт на этой дороге был необходим, так как она ведет к важному социальному объекту — средней общеобразовательной школе № 23, а также к Парку Победы. Установка новых дорожных знаков и искусственных неровностей, обустройство пешеходных переходов обеспечит безопасное и комфортное передвижение пешеходов, — отметили в правительстве Севастополя.

Напомним, в этом году в полном объеме завершились на площади Комбата Неустроева, а уже в следующем году запланирован ремонт проспекта Героев Сталинграда. Всего в 2020 году в Севастополе будет отремонтировано 94 автомобильные дороги общей протяженностью около 90 км.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.