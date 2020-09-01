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В Севастополе - национальная акция "Великое кино Великой страны"

В Севастополе — национальная акция «Великое кино Великой страны»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:41 01.09.2020

2 сентября на площади Нахимова в 19.30 в рамках национальной акции «Великое кино Великой страны» выступят: заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов, советская и российская актриса и режиссёр театра и кино Ирина Апексимова, хор Сретенского монастыря, детский ансамбль «Непоседы», оперная дива Ирина Ващенко, финалистка шоу «Голос» Валентина Бирюкова.

В программе вечера — торжественный театрализованный пролог, показ документального фильма «Простые главные слова» с участием звёзд российского кино Василия Ланового, Андрея Мерзликина, Юрия Чурсина, Константина Крюкова и других. Главным событием вечера станет показ картины Сергея Бондарчука «Судьба человека», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе - национальная акция "Великое кино Великой страны"

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