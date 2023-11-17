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В Севастополе наградили сотрудника ГУФССП России по РК и его товарища за содействие полиции в задержании грабителя

В Севастополе наградили сотрудника ГУФССП России по РК и его товарища за содействие полиции в задержании грабителя

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 14:20 17.11.2023

Не пройти мимо чужой беды и оказать помощь значит не только сделать мир добрее, но и укрепить единство гражданского общества. Эти поступки могут показаться обычными, но, тем не менее, они не должны оставаться незамеченными. Так, сегодня в зале почёта УМВД России по г. Севастополю состоялось торжественное награждение сотрудника ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю младшего лейтенанта внутренней службы Зограба Оганяна и его товарища Михаила Германовича, которые задержали грабителя 07 ноября 2023 года около остановки общественного транспорта «Улица генерала Хрюкина» в г. Севастополе.

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов, заместитель руководителя ГУФССП России по Республике Крым и г Севастополю — заместитель главного судебного пристава Республики Крым и г. Севастополя подполковник внутренней службы Геннадий Телешов и начальник специализированного отделения по ОУПДС ГУФССП Росии по Республике Крым и г. Севастополю майор внутренней службы Дмитрий Дельвиг.

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По завершению мероприятия награжденные и руководящий состав ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю и УМВД России по г. Севастополю посетили Народный музей полиции (милиции) им. М.С. Казакевича, где ознакомились с историей становления и развития оперативной и спортивной деятельности сотрудников органов внутренних дел региона.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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