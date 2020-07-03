В Севастополе «находчивый» директор Управляющей компании оплатил свои штрафы из бюджета

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора управляющей компании, который оплачивал наложенные на него штрафы средствами возглавляемой им организации

Прокуратурой Ленинского района г. Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одной из управляющих компаний Севастополя, который обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), — говорится в сообщении пресс-службы севастопольской прокуратуры.

Уточняется, что мужчина ранее был неоднократно привлечен к административной ответственности в виде штрафов по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

При этом, по версии следствия, с октября 2018 года по апрель 2019 года, злоумышленник, используя свое служебное положение директора и не желая уплачивать наложенные на него взыскания за счет собственных средств, погасил их денежными средствами возглавляемой им управляющей компании. Таким способом были оплачены штрафы на сумму 510 тыс. рублей, наложенные непосредственно на директора, а также штрафы на сумму 100 тыс. рублей, наложенные на подчиненных ему должностных лиц организации. В общей сложности управляющей компании причинен ущерб на сумму 610 тысяч рублей, — отметили в прокуратуре.

Расследование по уголовному делу проводил Следком. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.