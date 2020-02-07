Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе намерены активно развивать рыбохозяйственный комплекс

crimeapress_news

В Севастополе намерены активно развивать рыбохозяйственный комплекс
иллюстрация: sdelanounas.ru

В Севастополе намерены активно развивать рыбохозяйственный комплекс

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:36 07.02.2020

В Севастополе рыбохозяйственный комплекс развивают в рамках федеральной Стратегии, принятой Правительством РФ в ноябре 2019 году, и рассчитанной до 2030-го.

На данный момент Севастопольский рыбохозяйственный комплекс включает в себя морское рыболовство, рыбопереработку и аквакультуру (разведение морских моллюсков: мидий и устриц, а также товарное рыбоводство, в том числе разведение осетровых пород рыб). За 2019 год севастопольскими предприятиями в Азово-Черноморском бассейне добыто 29,46 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 17,3% выше, чем за 2018 год. В севастопольской акватории Чёрного моря сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га, из них 7 участков общей площадью 347,8 га переданы в пользование субъектам хозяйствования. В 2019 году севастопольские предприятия вырастили 61,84 тонн аквакультуры. По данным Федеральной Таможенной службы России, объем рыбной продукции, экспортированной севастопольскими предприятиями в 2019 году, составил 108,351 тонны, — озвучивают статистику в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Наиболее острой проблемой отрасли, по словам специалистов, остается высокая степень износа рыболовецких судов и оборудования. Решить эту проблему предприятиям помогают меры государственной поддержки. Так, финансовая поддержка, предоставленная за период 2016-2019 годы на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки составила 78,76 млн рублей, на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) — 13,6 млн рублей.

Все мероприятия по развитию рыбохозяйственной отрасли Севастополя планируются в рамках принятой Стратегии. В частности, разделом «Макрорегиональное развитие» по Южному федеральному округу предусмотрено создание рыбопромышленного кластера, которое в значительной степени базируется на возможностях восстановления потенциала базы морского рыболовства в Севастополе. Дополнительным фактором социально-экономического развития региона может послужить активное освоение прибрежных акваторий Черного моря под разведение востребованных на внутреннем рынке Российской Федерации объектов товарной аквакультуры, — отмечает Директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

В Севастополе намерены активно развивать рыбохозяйственный комплекс

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.