В Севастополе намерены активно развивать рыбохозяйственный комплекс

В Севастополе рыбохозяйственный комплекс развивают в рамках федеральной Стратегии, принятой Правительством РФ в ноябре 2019 году, и рассчитанной до 2030-го.

На данный момент Севастопольский рыбохозяйственный комплекс включает в себя морское рыболовство, рыбопереработку и аквакультуру (разведение морских моллюсков: мидий и устриц, а также товарное рыбоводство, в том числе разведение осетровых пород рыб). За 2019 год севастопольскими предприятиями в Азово-Черноморском бассейне добыто 29,46 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 17,3% выше, чем за 2018 год. В севастопольской акватории Чёрного моря сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га, из них 7 участков общей площадью 347,8 га переданы в пользование субъектам хозяйствования. В 2019 году севастопольские предприятия вырастили 61,84 тонн аквакультуры. По данным Федеральной Таможенной службы России, объем рыбной продукции, экспортированной севастопольскими предприятиями в 2019 году, составил 108,351 тонны, — озвучивают статистику в пресс-службе Правительства Севастополя.

Наиболее острой проблемой отрасли, по словам специалистов, остается высокая степень износа рыболовецких судов и оборудования. Решить эту проблему предприятиям помогают меры государственной поддержки. Так, финансовая поддержка, предоставленная за период 2016-2019 годы на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки составила 78,76 млн рублей, на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) — 13,6 млн рублей.