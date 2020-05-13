В Севастополе намерены бороться с Американской белой бабочкой при помощи… феромонов

В Севастополе начата профилактика распространения Американской белой бабочки с использованием феромонных ловушек.

Лёт карантинного вредителя начинается одновременно с цветением белой акации. Поэтому в первой декаде мая пора начинать борьбу с ним. Специалисты карантинного фитосанитарного надзора департамента сельского хозяйства проводят контроль плотности популяции бабочки в ранее установленных очагах карантинных фитосанитарных зон с помощью феромонных ловушек. Такая мера помогает сдержать распространение уже первой генерации вредителя. В ловушках используют синтетический половой феромон самки. Самцы летят на него и прилипают на клеевой вкладыш в ловушке, — отмечают специалисты.

Американская белая бабочка — вредоносный, пластичный и агрессивный карантинный вредитель плодовых и декоративных культур. Первая генерация гусениц появляется в последних числах мая и питается 35-45 дней — всю первую половину лета.

Паутинные гнезда гусениц — ее характерный признак. Карантинный вредитель повреждает более 200 видов древесных и травянистых растений.

Второе летнее поколение гусениц АББ появляется в начале августа и поедает насаждения до октября. Оно более вредоносное и агрессивное — из кладки яиц одной бабочки летнего поколения может появиться до двух тысяч прожорливых гусениц. Поэтому особенно важно активизировать борьбу с карантинным вредителем уже в первой весенней генерации.

Департамент сельского хозяйства напоминает, что владельцы частных земельных участков (СНТ, ТНТ, гаражные кооперативы и т.п.) должны проводить обработку насаждений от АББ самостоятельно. За нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками предусмотрена административная ответственность.

В случае обнаружения признаков, указывающих на наличие АББ, следует обращаться в отдел карантинного фитосанитарного надзора по тел. 63-05-68.