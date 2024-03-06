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В Севастополе намерены отреставрировать Петропавловский храм XIX века
источник фото: Православие.Ru

В Севастополе намерены отреставрировать Петропавловский храм XIX века

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 06.03.2024

Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Севастополе, освященный в 1814 году и являющийся объектом культурного наследия, отреставрируют. Собор обследуют и разработают проект реставрации в 2025 году, сообщил ТАСС благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

Так как собор является объектом культурного наследия, в первую очередь мы должны выполнить достаточно дорогостоящий проект реставрации. После обследования собора, мы сможем уточнить те повреждения, которые нам необходимо устранить. Как правило стоимость проекта составляет 10-15% от стоимости дальнейших работ. Поэтому первоочередной план на 2025 год — это обследование собора и проект его реставрации, — сказал собеседник агентства.

По проекту архитекторов и студентов Института развития города Севастопольского государственного университета капитально обновили сквер у храма. На территории с использованием травертина обустроили бетонное покрытие. Как отметил глава города Михаил Развожаев, травертин применяется в городе впервые, по мнению архитекторов, материал будет красиво «стареть», придавая скверу индивидуальность. В сквере также создали системы водоотведения, установили освещение, видеокамеры, скамейки, урны, засеяли газон. Кроме того, по архивным материалам удалось восстановить колонны при входе.

Петропавловский храм является образцом архитектуры эпохи русского классицизма и выполнен в стиле древнегреческого храма Тезея в Афинах, освящен 5 сентября 1814 года. После войны здание восстановили в 1888 году на средства купцов Максимова и Кундышева-Володина, после революции в храме разместили городской архив. Во время Великой Отечественной собор выстоял, с 1946 по 1957 годы в нем шли спектакли театра имени Луначарского, затем размещался Городской дом культуры. Летом 2006 года богослужение восстановили, и собор передали церковной общине.

источник: ТАСС

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