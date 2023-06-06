В Севастополе намерены строже следить за зелёными насаждениями

В текущем году мероприятия по покосу растительности осуществляются на территориях общего пользования города, закрепленных за учреждением «Парки и скверы», на общей площади 387,8 га по следующим районам: Ленинский, Гагаринский (включая бухту Казачью) и Нахимовский (включая Северную сторону). Напомним, что в рамках Закона города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» с 1 апреля 2021 года внутригородские муниципальные образования Балаклавского, Качинского, Андреевского, Верхнесадовского, Орлиновского, Терновского муниципальных округов и города Инкермана наделены отдельными государственными полномочиями города Севастополя, в том числе по реализации мероприятий по созданию, содержанию и обеспечению ухода за зелеными насаждениями.

В каких-то районах покос сделали уже по три раза, в каких-то — только один. Работа будет продолжаться все лето. В сельских округах также сейчас приступают к покосу. Безусловно, важен результат, поэтому контроль должен быть общий – осуществляться департаментом городского хозяйства. Департаменту горхозяйства поручаю разбить территорию на участки и лично контролировать, обходить территории, даже если они закреплены за муниципалитетами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На совещании также обсудили мероприятия по борьбе с амброзией И. о. заместителя губернатора Евгений Горлов подчеркнул, что амброзия не только выкашивается, проводится также прополка кустарников, цветников, копание грунта с удалением сорняков.

Сейчас мониторим ситуацию по амброзии, специалисты технического надзора проводят обход всей территории после кошения. Помимо вытравливания, мы еще занимаемся штыкованием, то есть выкапываем всю корневую систему, — сообщил Евгений Горлов.

Он добавил, что мероприятия по обработке от американской белой бабочки проводятся в ночное время и будут продолжаться в течение всего летнего периода. В прошлом году было приобретено оборудование, которое позволяет обрабатывать в том числе высокие деревья.

Напомним, работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на придомовых территориях, находящихся на обслуживании управляющих компаний, производятся по утвержденным планам-графикам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

С тегами: благоустройство Севастополя