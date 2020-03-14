В Севастополе намерены устранить проблему сброса строймусора в неустановленных местах

В Севастополе создали систему контроля за перемещением строймусора. Проект призван устранить проблему его сброса в неустановленных местах.

Задача простая – у нас большое количество строек в городе, прежде всего государственных: это реконструкция Большой Морской, это работы, которые начаты по культурному кластеру на мысе Хрустальный, реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Огромное количество жалоб поступает от жителей – то в одном, то в другом месте замечаются машины, которые сбрасывают мусор в природоохранных зонах: в балках, в лесах, и так далее, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

По словам чиновника, изначально предполагалась контролировать ситуацию с вывозом строительного мусора путем выдачи разрешений на его вывоз в Департаменте городского хозяйства, но она была непрозрачна и отправлена на доработку.

В итоге было решено создать систему, благодаря которой можно отслеживать мусоровозы в режиме реального времени.

Сейчас благодаря платформе и постановлению, которое мы приняли, мы обязываем всех перевозчиков не только получить разрешение на вывоз мусора, но и зарегистрироваться в электронной системе. Как только машина регистрируется, она благодаря датчику ГЛОНАСС попадает на нашу интерактивную карту. В этой системе фиксируется весь маршрут машины – от стройки до утилизации, — отметил Михаил Развожаев.

Начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова подчеркнула, что система определят запретные зоны для автомобилей с мусором, и если машина заезжает туда, то об этом сразу поступает сигнал оператору.

Оператор может сразу позвонить подрядчику и узнать, что машина делает в этой зоне, — отметила она.

Система пока работает в тестовом режиме, но полноценно осуществлять контроль за движением мусоровозов она сможет уже с 23 марта.

Пока в базе зарегистрированы 15 автомобилей, которые вывозят мусор с Большой Морской и мыса Хрустального. Завтра к ним присоединиться еще 15 автомобилей.

По мере поступления заявок от подрядчиков количество транспортных средств будет увеличиваться, — сказала Александра Осипова.

На первом этапе к системе будут подключены автомобили, которые вывозят мусор с объектов ФЦП, а также проектов, которые реализуются в городе при поддержке правительства Москвы. Затем к системе подключат всех крупных застройщиков города.

После того как мы опробуем систему на юридических лицах, перейдем к физическим лицам.В будущем должен быть контроль и за вывозом бытового мусора, — отметил Михаил Развожаев.

По его словам, вопрос ответственности за сброс мусора в неположенном месте будет детально проработан с ГИБДД и природоохранной прокуратурой.

Чтобы не было никакого шанса уйти от ответственности, если кто-то решит выбросить мусор в запрещенном месте, — подчеркнул врио губернатора Севастополя.

Система контроля за вывозом мусора будет размещена на сайте Правительства Севастополя. Контролировать движение автомобилей сможет любой желающий.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя