В Севастополе нашли новый источник подземных вод

Новый источник подземных вод обнаружили в Севастополе в результате геологоразведки Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе подземные воды, — сказал Хуснуллин.
Как сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас ведется строительство водозабора на реке Бельбек. По его словам, вся работа будет завершена 1 марта 2021 года. Ввод в эксплуатацию объекта позволит подавать 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в январе начнется бурение новых скважин, а до середины февраля дополнительная вода поступит в городскую систему. Это позволит дать Севастополю еще порядка 10 тысяч кубов воды ежесуточно.
Необходимые работы проведут подразделения Минобороны РФ.
Накануне в Севастополе досрочно построили и запустили в эксплуатацию водовод из Кадыковского карьера.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..