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В Севастополе нашли новый источник подземных вод
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе нашли новый источник подземных вод

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:44 20.12.2020

Новый источник подземных вод обнаружили в Севастополе в результате геологоразведки Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе подземные воды, — сказал Хуснуллин.

Как сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас ведется строительство водозабора на реке Бельбек. По его словам, вся работа будет завершена 1 марта 2021 года. Ввод в эксплуатацию объекта позволит подавать 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в январе начнется бурение новых скважин, а до середины февраля дополнительная вода поступит в городскую систему. Это позволит дать Севастополю еще порядка 10 тысяч кубов воды ежесуточно.

Необходимые работы проведут подразделения Минобороны РФ.

Накануне в Севастополе досрочно построили и запустили в эксплуатацию водовод из Кадыковского карьера.

В Севастополе нашли новый источник подземных вод

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