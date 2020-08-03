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В Севастополе некачественные детские площадки снесут и вывезут
иллюстрация: nepszava.hu

В Севастополе некачественные детские площадки снесут и вывезут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:54 03.08.2020

В Севастополе инвентаризация внутридворовых детских и спортивных площадок показала низкое качество исполнения многих из них.  По словам вице-губернатора Владимира Базарова, сообщает «Севастопольская газета»,  особые нарекания вызывают старые детские площадки, они не вписываются ни в какие нормативы. Однако, как выяснилось, не везде жители согласны устанавливать новые площадки, и даже ведут по этому поводу дискуссии. Однако наибольшее возмущение вызывает качество детских площадок, которые были установлены год назад и за это время уже прошли в негодность. Жалобы на этот счет регулярно поступают от жителей города.

Мы провели инвентаризацию детских и спортивных площадок и сейчас составляем претензии по гарантийным обязательствам к части компаний. Это касается горхоза и особенно муниципалитетов, — цитирует «СГ» Владимира Базарова.

Некачественные площадки будут демонтированы и вывезены. Кроме того, будет проведена претензионная работа, а также сделаны соответствующие выводы по заказчикам.

Напомним, что инвентаризация детских и спортивных площадок была проведена после случая падения на ребенка футбольных ворот, которые были завезены, но не установлены на дворовой спортивной площадке, — отмечает «СГ».

В Севастополе некачественные детские площадки снесут и вывезут

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