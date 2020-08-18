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В Севастополе новорожденным начнут делать подарки. С 1 сентября
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе новорожденным начнут делать подарки. С 1 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:11 18.08.2020

Подарки новорождённым будет делать Правительство Севастополя.

Это будет хороший жест заботы о наших малышах, — цитирует пресс-служба врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева. 

Подарок будет состоять из детских принадлежностей для первых дней жизни: подгузники, одежда, предметы ухода. Комплекты предлагается выдавать семьям при выписке из роддома городской больницы №5 с 1 сентября этого года. Стоимость подарка для ребенка составляет около 5 тыс. рублей.

С 1 сентября до конца года на подарочные наборы новорождённым предусмотрено финансирование в размере 5,27 млн рублей.

В Севастополе новорожденным начнут делать подарки. С 1 сентября

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