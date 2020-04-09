В Севастополе – новый случай коронавирусной инфекции. Есть проблема

С больным контактировали. И не только медики.

В Севастополе — новый случай заражения коронавирусной инфекцией.Зараженным оказался пациент севастопольской городской больницы №3.

В больнице имени Даши Севастопольской предварительно подтверждён диагноз по коронавирусу, – сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Заражение коронавирусом подтверждено у севастопольца, который 1 апреля прилетел из Москвы, где получал медицинские услуги. 3 апреля он почувствовал недомогание и был госпитализирован с признаками ОРВИ.

В правительстве уточнили: этот житель Севастополя летал в Москву для получения медицинских услуг, несмотря на то, что в городе уже был объявлен режим самоизоляции.

По словам директора городского Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, с заболевшим было два сопровождающих, у одного из которых – пожилого человека – также наблюдаются симптомы ОРВИ и пневмонии.

Все трое сейчас госпитализированы в инфекционную больницу. Там же с симптомами заражения по стечению обстоятельств находится их случайный попутчик, летевший из Москвы тем же рейсом. Анализы отправлены в Москву.

Таким образом, официально заболевших в Севастополе шестеро, четверо – выздоровели, на лечении двое, но, скорее всего, эта цифра завтра вырастет. Еще одна проблема — персонал 3-й горбольницы, контактировавший с больным с 3 апреля по сегодняшний день.

ДОПОЛНЕНО: Власти официально прояснили ситуацию.

Сегодня в больнице имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус еще у одного гражданина. Сейчас этот диагноз проходит подтверждение в референс-центре. 1 апреля из столицы вернулся наш севастопополец, который в период самоизоляции решил слетать в Москву для получения каких-то медуслуг, вот 1 апреля он вернулся домой. Хочу отметить, что с 1 апреля был введен строгий режим самоизоляции, но, тем не менее, такие решения принимают наши граждане, – сказал врио губернатора.

Пробы также взяты у пациентов, с которыми контактировал больной.

Из-за особенностей маршрутизации его доставили не в Инфекционную больницу, а в третью городскую. Оснований госпитализации в инфекционную больницу – на тот момент не было.

1 числа гражданин прилетел в Симферополь, в этот же день он прибыл в Севастополь, а уже 3 апреля почувствовал недомогание и 7 числа был госпитализирован бригадой скорой помощи в горбольницу № 3 с признаками ОРВИ и взят под наблюдение. В соответствии с указом Губернатора все приезжие пациенты с признаками ОРВИ со вчерашнего дня (8 апреля) строго госпитализируются в инфекционную больницу. По предварительным анализам этот пациент был переведен в инфекционную больницу. Кроме того, в инфекционную больницу также переведен еще один человек, который также летел с больным одним рейсом. Таким образом, эти двое пациентов 7 апреля были переведены в инфекционную больницу. Также 1 апреля с больным летели два сопровождающих, они сегодня будут госпитализированы. У одного из них уже есть признаки не только ОРВИ, а возможно, по предварительным данным, пневмонии – это пожилой человек, – сообщил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

В свою очередь Роспотребнадзор готовит предписание о переводе больницы №3 имени Даши Севастопольской в режим обсерватора.

При получении экстренных извещений по подозрению двух заболевших 7 апреля был произведен лабораторный отбор проб. Предварительный анализ положительный. Рекомендован к проведению комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Устанавливается круг контактных лиц. Через штаб осуществляется отбор проб у пациентов, которые находились в отделении и у врачей. Сегодня будет подготовлено предписание о переводе больницы в режим обсервации, – рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Территорию медучреждения уже оцепили. Пассажиров рейса vz 307 авиакомпании Red Wings, прилетевших 1 апреля из Москвы в Симферополь, просят срочно сообщить о себе.