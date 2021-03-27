В Севастополе обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов

Авиабомбу немецкого производства времён Великой Отечественной войны SD-250 в Севастополе при отработке очередной заявки обнаружили сотрудники части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу.

Боеприпас был найден 27 марта на территории Мекензиевых гор в районе полигона твёрдых бытовых отходов – вблизи места, где две недели назад уже извлекали бомбу аналогичного веса – 250 килограммов. Здесь же были обнаружены и два других взрывоопасных предмета: авиабомба весом 150 килограммов и ручная граната. При обследовании находок было установлено, что их тип и состояние позволяют выполнить транспортировку. С соблюдением всех необходимых мер осторожности их погрузили на борт спецтранспорта и вывезли в безопасное место для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.