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В Севастополе обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов

В Севастополе обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:59 27.03.2021

Авиабомбу немецкого производства времён Великой Отечественной войны SD-250 в Севастополе при отработке очередной заявки обнаружили сотрудники части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу.

Боеприпас был найден 27 марта на территории Мекензиевых гор в районе полигона твёрдых бытовых отходов – вблизи места, где две недели назад уже извлекали бомбу аналогичного веса – 250 килограммов. Здесь же были обнаружены и два других взрывоопасных предмета: авиабомба весом 150 килограммов и ручная граната. При обследовании находок было установлено, что их тип и состояние позволяют выполнить транспортировку. С соблюдением всех необходимых мер осторожности их погрузили на борт спецтранспорта и вывезли в безопасное место для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов В Севастополе обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов

От чрезвычайного ведомства в операции были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов

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