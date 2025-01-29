В Севастополе обновили дороги к школам

В Севастополе 29,73 км подъездных дорог к школам отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 6 лет его реализации. Работы выполнялись с 2019 по конец 2024 года.

Общая протяженность отремонтированных дорог в 2019 году составила 5,99 км. Ремонт был выполнен на следующих улицах: Генерала Жидилова, Сумская (с. Родное), Сладкова, Буденного (участок от ул. Котовского до ул. Буденного, 1А), Томская.

В 2020 году протяженность отремонтированных дорог составила 7,6 км. Были отремонтированы улица Бориса Михайлова, проспект Героев Сталинграда, улица Героев Бреста — улица Бориса Михайлова, улица Мира, улица Ковпака, улица Коммунистическая, улица Бакуниной, проспект Победы, улица Ангарская, перекресток Шевкопляса.

В 2021 году было обновлено 7,01 км дорог. В данный перечень вошли улицы: Маячная дорога-дублер от проспекта Окт. Революции до улицы Борисова; улица Колобова, улица Аксютина (дублер), улица Генерала Лебедя, улица Коломийца, проезд проспект Генерала Острякова — улица Коломийца, улица Генерала Родионова.

В 2022 году отремонтировали 1,3 км дорог: на улицах Лиговская, Седова, Паршина.

В 2023 году отремонтировали 4,91 км дорог. Ремонт был выполнен на улицах: Бухта Казачья, Дроздова, Новикова-Прибоя, перекресток Школьный, Мазуренко, Аллы Оношко, Красноармейская, 345 -й Дивизии, Дружная (с.Гончарное).

Протяженность отремонтированных дорог в 2024 году составила 2,92 км. Ремонт был выполнен на улицах: Орловская, Чернышевского, Ореховая, Олега Кошевого, улица Ангарская — улица Яблочкова, Челюскинцев.

В результате реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе наблюдается значительное улучшение транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает доступ к учебным заведениям. Уровень безопасности и комфорта для учащихся и их родителей значительно возрос. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» был завершен в 2024 году.

Напомним, что с этого года работы по ремонту будут осуществляться в рамках нацпроект «Инфраструктура для жизни», он рассчитан до 2030 года. Его основная цель — комплексное развитие населённых пунктов, предусматривающее создание качественной жилищной, коммунальной, социальной, транспортной, промышленной и иной инфраструктуры.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя