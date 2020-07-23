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В Севастополе обошлось без новых случаев заражения коронавирусом. Зато выписан еще один пациент
Фото: severnyiraion.ru

В Севастополе обошлось без новых случаев заражения коронавирусом. Зато выписан еще один пациент

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:08 23.07.2020

По состоянию на утро 23 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. После выздоровления выписан ещё один человек. Об этом сообщили в городском правительстве.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 306 человек. В настоящий момент в стационарах находится 46 человек. Выздоровели 245 человека, 6 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 125 человек, в городской больнице № 9 – 147.  Под наблюдением по месту жительства – 565 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты  «Изумруд» и «Солнышко», — говорится в сообщении.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе обошлось без новых случаев заражения коронавирусом. Зато выписан еще один пациент

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