В Севастополе обсудили портрет финансово-грамотного человека

На базе Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова прошел круглый стол «Портрет финансово-грамотного человека». Представители кредитных организаций, региональных органов власти, МВД по г. Севастополь, Росфинмониторинга, социальных служб и общественных организаций вместе со студентами-финансовыми волонтерами осудили проблемы современного финансового мира и условия успешной адаптации севастопольцев к стремительно развивающимся реалиям банковских сервисов. Управляющий Отделением Севастополь Центрального банка РФ Михаил Бежан рассказал о современных банковских продуктах и о проблемах финансовой грамотности населения в условиях перехода на цифровую экономику.

В ходе интерактивного общения с аудиторией выяснилось, что не все знакомы с такими понятиями нынешней банковской системы, как Система быстрых платежей, сервисы обслуживания МИРPay, инвестиционные платформы, и с возможностями бесплатного онлайн-обучения на ресурсах Центрального банка Российской Федерации. Спикер особенно акцентировал внимание взрослой аудитории на необходимости практического применения знаний и активностей студентов-волонтеров, обеспечения их занятостью по профилю подготовки, — отмечают в пресс-службе Отделением Севастополь Центрального банка РФ.

Участники круглого стола обсудили также проблему кибермошенничества, рост которого был отмечен в прошлом году – на фоне перехода большинства финансовых операций в режим онлайна. По словам руководителя Отделения мегарегулятора, по предварительным данным, в прошлом году Банк России заблокировал более 10 тысяч мошеннических телефонных номеров и более 40 сайтов-двойников.

Противодействовать данному виды преступности необходимо на всех уровнях – начиная с разъяснений в семьях, и заканчивая масштабными информационными компаниями. Достигнута предварительная договоренность о проведении отдельного мероприятия с привлечением кредитных организаций, надзорных органов, представителей власти, общественного сектора и СМИ на тему борьбы с мошенничеством в мире, — говорят специалисты.

О ситуации в сфере противодействия незаконным финансовым операциям рассказал начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения межрегионального управления федеральной службы Росфинмониторинга по Республике Крым и Севастополю Аничкин И.М. Он привел статистику и отметил четко скоординированную совместную работу с территориальными Отделениями Центрального банка РФ на территории Крымского полуострова.