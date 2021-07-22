В Севастополе обсудили проблемы киберпреступлений в финансовой сфере

Представители банковской системы, правоохранительных органов, делового сообщества и региональной власти договорились о межведомственном сотрудничестве в противодействии киберпреступности.

21 июля 2021 года в рамках межведомственного взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и УМВД России по г. Севастополю по снижению количества хищений денежных средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в Центре «Мой бизнес в Севастополе» состоялся круглый стол. В его работе участвовали управляющие и сотрудники служб безопасности банков региона, руководители УМВД России по г. Севастополю, представители Прокуратуры г. Севастополя, Росфинмониторинга по Республике Крым и Севастополю, Департамента экономического развития Севастополя, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе. В режиме видеоконференции к совещанию подключались сотрудники Департамента информационной безопасности Центрального банка Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

Участники дискуссии отметили, что в последнее время фиксируется существенный рост количества хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проблема раскрытия и расследования преступлений такого рода сейчас наиболее остро стоит перед правоохранителями. Для оперативного выявления таких преступлений необходимо полноценное информационное сотрудничество с кредитно-финансовыми учреждениями, с органами исполнительной власти, с деловым сообществом.

По информации УМВД России по г. Севастополю, особую обеспокоенность в сфере использования IT-технологий вызывают мошенничества, совершенные под предлогом «проблем с банковской картой», доля их составляет около 35% от всех совершенных преступлений данной категории. Врио заместителя начальника УМВД России по г. Севастополю–начальника полиции Евгений Зверев отметил, что основным проблемным вопросом при раскрытии преступлений с использованием кибертехнологий является низкая осведомленность граждан о способах совершения преступлений.

В период дистанционной работы многие активно пользовались онлайн-платежами. На этом фоне менялись технологии и алгоритмы мошеннических схем. Сложившиеся в 2020 году тенденции сохранились и в текущем году: в фокусе злоумышленников оказались, в первую очередь, пользователи киберпространства. Управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан рассказал о том, что в I квартале 2021 года регулятор инициировал блокировку более 6 тыс. мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. фишинговых сайтов.

Представители банков проинформировали о принимаемых ими мерах профилактики хищений денежных средств со счетов юридических и физических лиц Севастополя.

На круглом столе озвучили и ряд существующих проблем, решение которых требует межведомственного взаимодействия. Представители сторон договорились о регулярных встречах для выработки новых действенных мер в борьбе с хищениями денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Региональное Отделение Центрального банка Российской Федерации готово содействовать всем участникам информационного обмена в вопросах оперативной коммуникации ведомств и банков, чтобы повысить скорость расследования киберпреступлений в финансовой сфере, — заявил Михаил Бежан.

фото: пресс-служба Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации