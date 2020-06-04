Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе — один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму новый очаг коронавируса – стройгородок дорожников под Симферополем
Фото: ФБ

В Севастополе — один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:50 04.06.2020

По состоянию на утро 4 июня в Севастополе зарегистрирован один  новый случай заболевания COVID-19.

Человек вернулся из Санкт-Петербурга и находился на самоизоляции. Тест показал положительный результат.  После выздоровления выписано два человека.  Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 171 человек.   Выздоровел 141 человек, 3 человека умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1248 человек.  За 3 июня экспресс-тестирование на пунктах пропуска прошли 114 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».  Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе - один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.