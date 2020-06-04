В Севастополе — один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

По состоянию на утро 4 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Человек вернулся из Санкт-Петербурга и находился на самоизоляции. Тест показал положительный результат. После выздоровления выписано два человека. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 171 человек. Выздоровел 141 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1248 человек. За 3 июня экспресс-тестирование на пунктах пропуска прошли 114 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.