В Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта

В Севастополе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, свободный коечный фонд – 48%. Больницы, ранее задействованные под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к профильной работе. Однако, в городе до конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и все введённые ранее ограничительные меры – в частности обязательный масочный режим.

Кроме того, муниципалитетам разрешили проводить концерты в помещениях с присутствием посетителей не более 50% от вместимости зала. Как и ранее – разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50% и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах. Ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов, на заседании оперативного штаба принято решение сделать исключение и разрешить проведение двух мероприятий на пл. Нахимова: в Международный женский день провести «Белый концерт» и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.