В Севастополе — онкологические чтения

1 апреля стартовала научно-практическая конференция «IV Севастопольские онкологические чтения», в этом году она второй раз проходит онлайн. Первые чтения были организованы при участии Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, специалисты учреждения приезжают в наш регион и сейчас. Они делятся опытом с севастопольскими медиками, проводят мастер-классы.

Наши коллеги докладывают обо всех мировых нововведениях, тенденциях, трендах в онкологии, показывают операционные трюки, которые позволяют улучшать мануальный навык наших севастопольских хирургов, что очень важно в решении клинических задач. В этом году мы решили попробовать новый формат, больше привлечь врачей первичной сети, предложили профессорам провести мастер-класс по приему пациентов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача севастопольского онкологического диспансера Василия Ощепкова.

Участникам конференции доступна трансляция приёма: врач будет рассказывать и комментировать все свои действия и находки, на что надо обращать внимание, что имеет значение при осмотре. «Нововведение окажет существенную помощь специалистам первичного звена», — считает Василий Ощепков.

В рамках конференции в Севастополь прибыл заведующий отделом координации медицинской помощи регионам национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Юрий Самсонов.

В этом году мы остановились на самых проблематичных областях онкологии: рак лёгкого, колоректальный рак, опухоли головы и шеи, онкогинекология, онкоурология, рак молочной железы. Выбрали именно эти дисциплины, поскольку наибольшее количество пациентов страдает именно этими заболеваниями. Безусловно, любая конференция — это обмен опытом, мы читаем свои доклады и слушаем коллег из регионов. Наши специалисты, находясь в операционной вместе с севастопольскими врачами, во время операции обмениваются своими знаниями, мнениями и опытом, — отмечает специалист.

Специалисты севастопольского онкодиспансера активно принимают участие в конференции, они задействованы как в лекционных программах, так и в операционных сессиях.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Прежде всего, он направлен на совершенствование профилактики и раннее выявление злокачественных новообразований, а также на оказание специализированной помощи пациентам и внедрение новых методов лечения.