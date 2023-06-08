В Севастополе определили десять территорий-победителей проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Севастополе завершился подсчет голосов в рамках голосования за благоустройство территорий. В нем приняли участие около 45 тысяч жителей города.

Сегодня стали известны территории-победители, которые будут благоустроены в следующем году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», в рамках которого в городе реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Друзья, голосование завершилось, но нам с вами еще предстоит большая работа в определении того, как благоустроить зеленые зоны, — отметил ИО вице-губернатора Евгений Горлов.

Победителями стали:

Сквер у Центрального рынка на улице Одесской, 3 – Ленинский муниципалитет; Зеленая зона между домами № 26 и 32 на проспекте Октябрьской Революции – Гагаринский муниципалитет; Сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» на улице Софьи Перовской, 10а в поселке Любимовка – Нахимовский муниципалитет; Зеленая зона в районе дома № 5а на улице Сумской в селе Хмельницком – Балаклавский муниципалитет; Территория между домами № 31 и 35 на улице Центральной в селе Родном – Терновский муниципалитет; Зеленая зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом – Верхнесадовский муниципалитет; Территория в районе дома № 7 на улице Шевкопляса в Инкермане; Сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином – Орлиновский муниципалитет; Общественная территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 на улице Ветвистой в поселке Солнечном – Андреевский муниципалитет; Территория у Дома культуры в селе Вишневом – Качинский муниципалитет.

С 15 апреля по 31 мая сделать свой выбор жителям помогали 304 добровольца – к ним можно было обратиться в многофункциональных центрах, в муниципальных образованиях и сельской местности, в госучреждениях, торговых центрах, на субботниках, концертах. За все время волонтерский штаб собрал порядка 20 тысяч голосов.

Территории-победители прошлогоднего голосования уже начали благоустраивать, на многих выполняется капитальный ремонт, на некоторых – археологические работы. Всего территорий семь: зеленая зона в районе дома № 7 на улице Степаняна, зеленая зона между домом № 4 на улице Маршала Геловани и домом № 87 на проспекте Генерала Острякова, сквер у школы № 41 на улице Горпищенко, территория в районе церкви в селе Дальнем, сквер Ветеранов в Инкермане, парк 100-летия Качи в поселке Кача, зеленая зона в районе дома №32 на улице Новикова.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, для территорий-победителей этого года к октябрю будет разработана проектно-сметная документация. Во время ее разработки пройдут общественные обсуждения, чтобы учесть мнения жителей по благоустройству.

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