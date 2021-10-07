Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе осудили бывшего сотрудника полиции — за взятку за «успешную сдачу экзамена»

crimeapress_news

реклама в крыму
В Симферополе вынесен приговор об убийстве, совершенном более 14 лет назад
Фото: 1obl.ru

В Севастополе осудили бывшего сотрудника полиции — за взятку за «успешную сдачу экзамена»

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:50 07.10.2021

Бывший сотрудник полиции признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что, будучи в 2017-2019 годах дежурным дежурной части и старшим инспектором отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, мужчина через посредников получил от 6 граждан денежные средства в размере от 25 до 50 тыс. рублей под предлогом передачи взятки должностным лицам МРЭО ГИБДД за успешную сдачу экзамена на получение права управления транспортным средством. При этом злоумышленник не имел полномочий в сфере приема у граждан экзаменов на право управления транспортными средствами и фактической возможности повлиять на результаты экзамена. Таким образом, он обманным путем похитил денежные средства потерпевших на общую сумму 190 тыс. рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование по уголовному делу проведено Севастопольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю. Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил мужчине наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно, определив испытательный срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В Севастополе осудили бывшего сотрудника полиции - за взятку за "успешную сдачу экзамена"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.