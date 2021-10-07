В Севастополе осудили бывшего сотрудника полиции — за взятку за «успешную сдачу экзамена»

Бывший сотрудник полиции признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что, будучи в 2017-2019 годах дежурным дежурной части и старшим инспектором отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, мужчина через посредников получил от 6 граждан денежные средства в размере от 25 до 50 тыс. рублей под предлогом передачи взятки должностным лицам МРЭО ГИБДД за успешную сдачу экзамена на получение права управления транспортным средством. При этом злоумышленник не имел полномочий в сфере приема у граждан экзаменов на право управления транспортными средствами и фактической возможности повлиять на результаты экзамена. Таким образом, он обманным путем похитил денежные средства потерпевших на общую сумму 190 тыс. рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе прокуратуры Севастополя.