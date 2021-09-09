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В Севастополе осудили мужчину, который совершил убийство человека в подвале частного дома
Фото: Следком

В Севастополе осудили мужчину, который совершил убийство человека в подвале частного дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:02 09.09.2021

Севастопольский городской суд, согласившись с доводами заместителя прокурора города Игоря Емельянова, который поддержал государственное обвинение, постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении уроженца города Ангарска, 1997 года рождения. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Установлено, что в сентябре 2020 года злоумышленник, осуществляя строительные работы в недостроенном доме на садоводческом участке в Балаклавском районе г. Севастополя, в состоянии  алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес 59-летнему хозяину дома удар деревянным брусом по голове. После этого он скинул мужчину в подвал, который затем поджег. В результате преступных действий нападавшего потерпевший погиб, а вследствие пожара был поврежден дом, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом по Балаклавскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и г. Севастополю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных работниками полиции, злоумышленник задержан. По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом мнения государственного обвинителя и обстоятельств совершения преступления, суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Севастополе осудили мужчину, который совершил убийство человека в подвале частного дома

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