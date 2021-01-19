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В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:45 19.01.2021

Традиционно в праздник Крещения Господня в Севастополе у Чернореченского водохранилища состоялся молебен.  Чин Великого освящения воды провел Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Этот обряд проводится уже 16 год подряд.

Сегодня мы видим, что наше Чернореченское водохранилище – главный источник воды  пополняется. Сейчас около 10 миллионов кубов воды, начался приход и каждый день поступает чуть больше воды, чем мы расходуем. Очевидно, что эта тенденция сейчас будет только нарастать.  Мы планируем, что паводковый сезон принесет порядка 20 миллионов кубометров воды в наше водохранилище. Как раз через месяц сработают наши стратегические заделы – водозабор на Бельбеке, который позволит нам добавить еще порядка 10 миллионов кубов. Таким образом Севастополь в этом году должен пройти этот сложнейший период дефицита воды, связанный с погодными условиями прошлого года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева. 

В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

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