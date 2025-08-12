В Севастополе отключения мобильного интернета станут более длительными. В связи с угрозой безопасности

Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Чтобы минимизировать неудобства в период отключений, Развожаев рекомендует:

∙ предупредить близких о возможных ограничениях, особенно детей и пожилых людей, и согласовать порядок действий при отсутствии мессенджеров и социальных сетей;

∙ использовать голосовую связь и SMS при отсутствии доступа к интернету, а также иметь достаточный баланс на счете;

∙ держать запас наличных денег, так как банковские приложения и терминалы могут быть недоступны;

∙ записать номера служб такси и быть готовыми к звонкам от водителей, поскольку их навигационные программы также могут работать нестабильно;

∙ пользоваться только доверенными Wi-Fi-точками, избегая неизвестных открытых сетей из-за риска кражи данных;

∙ заранее скачать офлайн-карты в навигационных приложениях (Яндекс Навигатор, 2ГИС и др.) и потренироваться пользоваться ими без подключения к сети.

Знаю, что в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность! – подчеркнул губернатор Севастополя.

источник: РИА Новости Крым