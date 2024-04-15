В Севастополе открылась фотовыставка, посвящённая героям СВО

Фотовыставка «Герои спецоперации», которая посвящена защитникам страны, находящимся в зоне СВО, организована Правительством Севастополя и региональным отделением «Россия Сегодня» в Симферополе.

Очень важно сохранять историю в моменте. Нет ничего лучше, чем изобретение фотоаппарата, видеокамеры, которые как раз и позволяют нам эти драгоценные моменты запечатлеть. И потом, когда-нибудь, наши потомки будут изучать историю таким образом, смотреть, что же было с их прародителями. Сегодня мы видим прекрасную реализацию работ ребятами, которых, наверное, тоже в некотором смысле можно назвать бойцами СВО, – Дмитрием и Константином. Они сделали прекрасные фотографии, запечатлели моменты, судьбоносные для нас всех, моменты с проведения спецоперации. Судьбоносные они потому, что сейчас мы отстаиваем право наших детей, будущих поколений жить в мире, счастье, радости без фашизма. Мы защищаем те ценности, которые для нас важны, – это семья, наша Отчизна. Хочу поблагодарить ребят за проделанную работу. Действительно, смотришь фотографии и понимаешь, что их нельзя смотреть несколько секунд, хочется прожить этот момент, изображённый на фотографии. Я думаю, что история расставит всё на свои места, и когда-то мир всё поймёт. И, конечно, хочу пожелать всем нам скорейшей Победы, и чтобы ребята вернулись домой живыми и здоровыми, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора города Александра Кулагина.

О главных смыслах и целях выставки рассказала шеф-редактор радио «Спутник в Крыму» регионального отделения медиагруппы «Россия Сегодня» в Симферополе.

Мы выражаем отдельную благодарность Правительству Севастополя за то, что поддержали наш проект. Мы здесь уже почти 10 лет работаем. И все эти 10 лет мы как раз стараемся и работаем на одну важную цель для нас для всех, и она очень ярко проявилась в 2022 году, – защита нашей истории от фальсификации. Защита нашей страны, нашей Родины. В этом году 80-летие освобождения Севастополя и Крыма, и мы увидели, насколько разрушительной бывает сила фашизма. Сегодня мы понимаем, как важно сделать так, чтобы это не повторилось. Как раз бойцы, которых наши коллеги фотожурналисты запечатлели на фотографиях, они дают возможность нам продолжать свои жизни в мирной стране. Желаю, чтобы все они вернулись живыми, чтобы с кем-то из ребят, возможно, мы здесь же встретились и рассказали, что, пока они были там, мы о них говорили, мы о них думали. Сегодня правда – это такой штучный товар, поэтому очень здорово, что многие, в том числе мы, начали обращаться к фотографиям. Здесь уже ничего не додумаешь и не придумаешь, это те фотофакты, которые будут вместе с нами. Отдельное спасибо корреспондентам нашим за то, что мы через их объектив, их глазами можем увидеть ребят. Наша выставка – это напоминание о том, что мы все – единый фронт, – отмечает шеф-редактор радио «Спутник в Крыму» Светлана Калинина.

На выставке представлены уникальные фотографии Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, которые были сделаны в зоне спецоперации на территории Херсонской и Запорожской областей. Каждая из фотографий призвана отдать дань уважения и благодарности нашим защитникам и поддержать тех, кто ждёт Героев дома.

Мы начали работать в июле 2022 года. Работали в Херсонской и Запорожской областях. Честно говоря, после 25-й командировки уже перестал считать, сколько мы сделали фотографий. Действительно, сейчас не знаю, сколько их было сделано всего. Наверное, около тысячи. Я считаю, что всё это нужно документировать, потому что всё потом пойдёт в архивы. Эти фотографии запечатлевают моменты жизни, когда в ней что-то происходит. Многое фотография не передаёт, конечно. Например, запахи. Или звуки. Но всё равно очень важно оставить память об этой жизни. Самое главное, чтобы люди увидели, что там происходит, – говорит фотокорреспондент Дмитрий Макеев.

Выставка расположена на территории между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии южных морей. Прийти и посмотреть работы фотожурналистов может любой желающий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя