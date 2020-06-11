В Севастополе открыто окно «ОНФ. Помощь» для приема обращений граждан

В Севастополе окно «ОНФ. Помощь» — первое в городе — для приема обращений граждан работает в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на ул. Павла Корчагина, дом 34.

Это очень правильный проект. Прямая линия Президента проходит один раз в год, вопросов за эти несколько часов люди задают огромное количество. Общероссийский народный фронт фактически предложил новый формат, когда в течение всего года через президентское движение можно формулировать наиболее волнующие проблемы граждан и отправлять ОНФ. Вопросы, требующие самого неотлагательного решения, будут обобщаться, и доноситься до соответствующих структур Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, Правительства. Чем больше эффективных способов диалога общества и власти, тем лучше. Общероссийский народный фронт себя зарекомендовал, как площадка где могут приниматься системные решения по проблемам, по которым очень часто сложно достучаться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

Севастопольцы смогут оставить сообщение сотруднику МФЦ в устной форме, указав свои контактные данные. Окно «ОНФ. Помощь» создано в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Прямая линия. Продолжение».

У Севастополя с ОНФ особая история, вы знаете, сколько вопросов решилось в городе благодаря совместной работе. Вопросы, которые будут адресовать люди, специалисты будут помогать правильно оформлять, структурировать и это будет еще один дополнительный канал информации для людей в донесении проблем и получении помощи в их решении, — отметил Михаил Развожаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя