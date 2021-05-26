26 мая в Севастополе отметили День подвига брига «Меркурий». Для города это новая памятная дата.

Важная дата закреплена в календаре Севастополя. Вчера Законодательное Собрание города в двух чтениях приняло законопроект о появлении новой памятной даты — Дне подвига брига «Меркурий». Закон был внесён мной совместно с Председателем комитета ЗС по градостроительству и земельным вопросам Вячеславом Николаевичем Гореловым. Благодарен всем депутатам за единодушную поддержку закона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Памятная дата была учреждена в Севастополе в честь победы героического брига «Меркурий» над двумя турецкими линейными кораблями, имевшими десятикратное превосходство в количестве орудий. 26 мая 1829 года судном командовал А. И. Казарский.

Сегодня к памятнику А. И. Казарскому на Матросском бульваре участники мероприятий возложили цветы. После состоялась церемония подъема Андреевского Георгиевского флага брига «Меркурий» на Константиновской батарее.

Организаторами мероприятий выступили Севастопольское городское отделение Русского географического общества и Черноморский Флот.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя