В Севастополе отметили День работника дорожного хозяйства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:41 17.10.2025

В Севавтодоре чествовали специалистов высокой квалификации — проектировщиков, инженеров, асфальтоукладчиков, машинистов, сотрудников строительного контроля, специалистов отдела организации дорожного движения — всех тех, кто ежедневно выполняет масштабную работу по совершенствованию дорожной инфраструктуры.

В этот особенный день — ваш профессиональный праздник — хочется сказать самые теплые слова благодарности. Вы — те, кто днем и ночью, в любую погоду, буквально «пишет» дорожную карту нашего города. Ведь каждая отремонтированная дорога, каждый новый светофор — это ваш вклад в улучшение качества жизни севастопольцев. И самое ценное, что в этой отрасли работают не просто сотрудники, а люди с настоящим призванием, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. первого заместителя губернатора Алексея Парикина.

Особо отметили работу дорожников в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»: на сегодняшний день уже отремонтирована большая часть запланированных на этот год объектов — 95 дорог из 110.

Основной период реализации национального проекта (с 2019 по 2024 год) проходил при содействии губернатора Михаила Развожаева, в результате чего город успешно выполнил и перевыполнил плановые показатели по приведению дорог и искусственных сооружений в нормативное состояние.

Так, на 2018 год фактическая доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляла 37%, а в городской агломерации — 38%. К концу 2024 года были достигнуты показатели 79,55% и 85,1% соответственно.

Севастопольских дорожников не раз отмечали и на федеральном уровне. Так, за высокие показатели качества реализации объектов в рамках «Транспортной недели — 2024» в Москве  Севастополь был награжден дипломом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, куратора национального проекта Марата Хуснуллина.

В России День работника дорожного хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

