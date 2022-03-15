реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе отметили годовщину создания движения киберволонтеров

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе отметили годовщину создания движения киберволонтеров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отметили годовщину создания движения киберволонтеров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 15.03.2022

В Севастополе отметили годовщину создания движения киберволонтеров —  севастопольские студенты выявляют  запрещенный контент в интернете и способствуют его  блокировке. По итогам 2021 года Роскомнадзор заблокировал более 240 материалов экстремистской направленности – их выявили участники движения в ходе своей работы. Как отметил заместитель руководителя организации «Киберагенты информационной безопасности» Вячеслав Стасюк, на момент создания движения его участниками были всего 9 человек. Сейчас волонтерской деятельностью занимается порядка 30 студентов.

Дальше мы хотим еще расширяться, в идеале – переходить на другие регионы, чтобы создавалась такая волонтерская дружина. Она будет выявлять запрещенный контент по всей России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Вячеслава Стасюка.

Помимо обнаружения запрещенного контента, киберволонтеры в рамках проекта «Я в сети» проводят выезды в школы, где читают профилактические лекции.

Мы провели лекции уже больше, чем в 10 школах, в том числе сельских. Наша задача рассказать школьникам, какие угрозы существуют в интернете, как обезопасить себя от фейков и какие правила нужно соблюдать, — отмечает Вячеслав Стасюк.

Как говорят сами киберволонтеры, в рамках движения студенты также организовывают различные мероприятия и форумы. В ближайшее время состоится цифровой онлайн-диктант, а осенью – форум социального медиаконтента.

В онлайн-диктанте сможет принять участие каждый желающий, площадка для его проведения пока еще находится в разработке. Форум, который пройдет осенью,  надеемся, что будет уже в очном формате. Там состоится не только обучение, но и конкурс социальных видеороликов. Думаем, что площадкой станет СевГУ, — сообщил руководитель медиацентра Давид Ткаченко.

Напомним, стать киберволонтером может любой желающий. Единственное условие – это возраст от 18 лет. Для этого необходимо обратиться в группу движения: https://vk.com/cyberagentib.

Узнайте больше:  В Севастополе утвердили пообъектный план-график догазификации

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.