В Севастополе отметили годовщину создания движения киберволонтеров — севастопольские студенты выявляют запрещенный контент в интернете и способствуют его блокировке. По итогам 2021 года Роскомнадзор заблокировал более 240 материалов экстремистской направленности – их выявили участники движения в ходе своей работы. Как отметил заместитель руководителя организации «Киберагенты информационной безопасности» Вячеслав Стасюк, на момент создания движения его участниками были всего 9 человек. Сейчас волонтерской деятельностью занимается порядка 30 студентов.

Дальше мы хотим еще расширяться, в идеале – переходить на другие регионы, чтобы создавалась такая волонтерская дружина. Она будет выявлять запрещенный контент по всей России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Вячеслава Стасюка.

Помимо обнаружения запрещенного контента, киберволонтеры в рамках проекта «Я в сети» проводят выезды в школы, где читают профилактические лекции.

Мы провели лекции уже больше, чем в 10 школах, в том числе сельских. Наша задача рассказать школьникам, какие угрозы существуют в интернете, как обезопасить себя от фейков и какие правила нужно соблюдать, — отмечает Вячеслав Стасюк.

Как говорят сами киберволонтеры, в рамках движения студенты также организовывают различные мероприятия и форумы. В ближайшее время состоится цифровой онлайн-диктант, а осенью – форум социального медиаконтента.

В онлайн-диктанте сможет принять участие каждый желающий, площадка для его проведения пока еще находится в разработке. Форум, который пройдет осенью, надеемся, что будет уже в очном формате. Там состоится не только обучение, но и конкурс социальных видеороликов. Думаем, что площадкой станет СевГУ, — сообщил руководитель медиацентра Давид Ткаченко.