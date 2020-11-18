В Севастополе отправили под суд горожанина за тяжкие преступления — распространял порнографию

Прокурор Нахимовского района Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1991 года рождения.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Установлено, что мужчина в августе-сентябре 2018 года, находясь дома, а также по месту работы, осуществлял сбор порнографических материалов из сети Интернет, которые затем распространял в социальной сети «ВКонтакте». Указанные преступления относятся к категории тяжких. Обвиняемому грозит наказание в виде длительного срока лишения свободы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование по делу проводилось СО по Нахимовскому району г.Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и г.Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.