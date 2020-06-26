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В Севастополе отправили в колонию женщину за убийство мужчины, который повёл себя с ней аморально

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:16 26.06.2020

В Севастополе прокурором города Марком Большедворским поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Перми (1995 г.р.).

С  учетом позиции гособвинения, Балаклавский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено, что осужденная в октябре в состоянии алкогольного опьянения, в строении, расположенном в одном из садовых товариществ Балаклавского района города, на почве внезапно возникшей личной неприязни, спровоцированной аморальным поведением потерпевшего – мужчины 1963 г.р., нанесла ему не менее 17 ударов кухонным ножом в область груди. В результате полученных ранений он скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Балаклавскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Севастополе отправили в колонию женщину за убийство мужчины, который повёл себя с ней аморально

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