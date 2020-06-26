В Севастополе отправили в колонию женщину за убийство мужчины, который повёл себя с ней аморально

В Севастополе прокурором города Марком Большедворским поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Перми (1995 г.р.).

С учетом позиции гособвинения, Балаклавский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено, что осужденная в октябре в состоянии алкогольного опьянения, в строении, расположенном в одном из садовых товариществ Балаклавского района города, на почве внезапно возникшей личной неприязни, спровоцированной аморальным поведением потерпевшего – мужчины 1963 г.р., нанесла ему не менее 17 ударов кухонным ножом в область груди. В результате полученных ранений он скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Балаклавскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.