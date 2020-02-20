 В Севастополе озаботились проблемой организации раздельного сбора мусора

На базе Института дополнительного профессионального образования Севастопольского государственного университета прошёл круглый стол на тему раздельного сбора мусора. В межведомственном совещании участвовали представители Департамента городского хозяйства правительства Севастополя, регионального оператора по вывозу твёрдых бытовых отходов ООО «Благоустройство города «Севастополь», депутаты Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач и Вячеслав Камзолов, проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета Иван Кусов, члены политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», а также участники федеральных партийных проектов, общественники и предприниматели. Модератором круглого стола выступил и.о. Главы Ленинского района Григорий Прохватилов. В повестке дня: актуальные вопросы организации раздельного сбора мусора, его дальнейшей утилизации, а также методы воспитания ответственного отношения к сортировке отходов у жителей Севастополя.

Первым с докладом о положении дел в части организации раздельного сбора мусора выступил председатель общественного совета федерального партпроекта «Народный контроль» Виталий Аржевикин. По его информации, в этом направлении в Севастополе дела, мягко говоря, обстоят плачевно. В городе остро не хватает специализированных контейнеров. Сейчас их не больше десяти на весь Севастополь. Также, по словам Виталия Аржевикина, не совсем ясно, кто занимается их эксплуатацией и своевременным вывозом мусора. На самих контейнерах зачастую не указано, какая фирма их обслуживает и её контактные данные.

Мы можем наблюдать, что некоторые площадки в аварийном состоянии. Сзади сетка рабица разорвана. При хорошем ветре эту бумагу, которую люди сносят – её просто раздувает по дворам, — посетовал Аржевикин.

Представитель регионального оператора по сбору мусора ООО «Благоустройство города «Севастополь» Сергей Сорокалетов подтвердил, что работа над раздельным сбором мусора ведётся хаотично, однако в БГС работают над созданием комплексной программы.

Севастополь в год образует порядка 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В этом году будет осуществляться именно выборка из этой массы, которая будет поступать к нам на полигон вторичных материалов. На обработку с этого года планируется передавать стопроцентный объем, – отметил Сорокалетов.

По его словам, внедрение метода раздельного сбора отходов значительно снизит нагрузку на полигон ТБО.

Заместитель начальника отдела текущего содержания объектов благоустройства Департамента городского хозяйства Евгений Винников утверждает, что необходимо выработать особый порядок раздельного сбора и вывоза мусора.

Надо прийти к общему знаменателю, обозначить порядок обращения с раздельным сбором, разработать методические рекомендации. На данный момент Департаментом городского хозяйства ведётся такая работа по подготовке этого нормативно-правового документа. Плановые сроки утверждения его – второй квартал 2020 года, – проанонсировал Евгений Винников.

Депутат Заксобрания Вячеслав Камзолов подчеркнул, что при организации раздельного сбора мусора необходимо учитывать положительный опыт Москвы.

Мы уже видим, сейчас это в Москве работает с 2020 года. Я был в Москве, видел эти контейнеры, как там разделен мусор. Думаю, мы не хуже Москвы. Сможем успешно в Севастополе реализовать этот проект. Но для этого нужно провести определенную подготовительную работу, — отметил Камзолов.

По информации депутата, ГБУ «Парки и скверы» установят дополнительные контейнеры для сортировки мусора в апреле этого года. Полноценную программу организации разделения отходов намерены завершить к 2021 году.

Председатель ТСЖ «Парковая-14-Б» Алла Векшина рассказала участникам круглого стола о практике раздельного сбора в её объединении. Так, по словам Векшиной, жителям дома удалось уменьшить вдвое количество отходов.

В среднем, в месяц дом из 120 человек производит 85 килограммов макулатуры, 34 килограмма пластика, 74 килограмма стекла. В конце месяца мы подбиваем итог, сколько у нас получилось килограмм мусора каждой фракции, после подписания накладных мы перечисляем предпринимателю деньги. Вырученные средства мы перераспределяем на погашение счётов за вывоз мусора, — рассказала Алла Векшина.

Участники круглого стола согласились с тем, что данную успешную практику нужно внести в итоговую резолюцию межведомственного совещания.

Доклад директора Севастопольского центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи Натальи Дацюк был посвящен экологическому воспитанию подрастающего поколения. Руководитель детского клуба рассказала о том, что существует немало полезных практик, которые формируют ответственное отношение детей к сортировке отходов. Участниками круглого стола было принято решение предложить Правительству Севастополя внедрить соответствующие образовательные программы в школы и дошкольные учреждения города.

Также присутствующие не обошли стороной вопросы государственно-частного партнёрства. Севастопольские предприниматели готовы включится в работу по переработке мусора. Однако для строительства предприятия по переработке вторсырья необходим земельный участок. Этот вопрос прорабатывается в правительстве Севастополя.

Завершился круглый стол обсуждением тарифов на вывоз мусора. Руководитель фракции «Единая Россия» в Севастопольском парламенте, депутат Татьяна Лобач считает, что необходимо кардинально пересмотреть подход к расчётам по вывозу мусора.

Мы должны прийти к тому, что люди должны оплачивать только тот мусор, который они производят, — отметила заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Лобач. — С удовольствием сегодня заслушали пример дома по улице Парковая, здесь сами жители подошли к тому, что они ведут раздельный сбор мусора, сдают этот мусор, и, получается, уменьшается плата за вывоз ТБО. Это положительная практика год существует, я считаю, что мы можем ее распространить по всему городу Севастополю.

По итогам совещания была составлена резолюция по системному внедрению раздельного сбора мусора. По словам и.о. Главы Ленинского района Григория Прохватилова, нужно устранить ряд первоочередных проблем для введения раздельного сбора мусора.

У нас не существует единого архетипа контейнеров для сбора мусора, отсутствует программа с дорожной картой по вывозу отбросов, нет строгого порядка раздельного сбора и вывоза, что создает трудности для предпринимателей, которые занимаются переработкой [отходов], и это еще не полный список проблем, — сказал Прохватилов.

Идея проведения круглого стола возникла после озвученного Президентом РФ Владимиром Путиным послании Федеральному собранию. Напомним, что тогда Глава государства дал поручение Правительству РФ до 1 июня 2020 года разработать и утвердить «дорожную карту» по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. «Единая Россия» принимает активное участие в реализации данных Президентом поручений.

Фото: пресс-служба СГО партии «Единая Россия».